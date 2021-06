Pd: Morassut, 'basta insulti e polemiche altrimenti a Roma si aiuta destra'

16 giugno 2021 a

a

a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Diamo uno stop alla deriva degli insulti. Chiunque alimenta polemiche interne e rancori in questa fase a Roma, aiuta oggettivamente la destra. Possiamo vincere a Roma ma deve prevalere la responsabilità. La continua aggressione verbale contro Goffredo Bettini è profondamente ingiusta, per la sua storia e per il contributo decisivo dato alla sinistra a Roma in anni di importanti successi elettorali e di grandi realizzazioni". Lo afferma Roberto Morassut, vicecapogruppo del Pd alla Camera.

"Assurdo anche -aggiunge- un provvedimento di sospensione. Smettiamola con questo modo di fare e mettiamoci al lavoro per sostenere il nostro candidato Roberto Gualtieri La forza di una classe dirigente in certi momenti è mettere da parte le divisioni e la tentazione di esistere solo nella polemica interna”.