Maturità: Mazzeo, 'Prova importante in un tempo difficilissimo'

Firenze, 16 giu. - (Adnkronos) - "A voi, ragazze e ragazzi che da oggi affronterete l'esame di maturità... In bocca al lupo di cuore! È una prova importante, che ricorderete per tutta la vita ma già in questi mesi avete dimostrato di essere persone pronte, mature, consapevoli del vostro ruolo nel tempo difficilissimo che siete stati costretti a vivere. Godetevi a pieno questi giorni. Voi siete il presente e il futuro della Toscana! Non dimenticalo mai". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, si rivolge ai maturandi all'inizio della sessione di esami.