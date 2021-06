Lombardia: in Regione Inter, Milan, Atalanta e Olimpia Milano, confronto su settori giovanili

16 giugno 2021 a

Milano, 16 giu. (Adnkronos) - Condividere singole esperienze e buone pratiche per costruire e rafforzare una 'vision' educativa anche nelle realtà professionistiche dello sport. È questo, in sintesi, il significato dell'incontro avvenuto a Palazzo Lombardia tra le principali società sportive di vertice lombarde organizzato e promosso dalla Regione in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Milano. Al think tank hanno partecipato diversi rappresentanti di società sportive di vertice nei rispettivi sport: Inter, Milan, Atalanta, Monza, Olimpia Milano, PowerVolley Milano e Rugby Parabiago.

"Il 'lockdown' - ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Antonio Rossi - e le restrizioni imposte per il Covid hanno evidenziato quanto l'attività sportiva sia importante per il benessere psicofisico di giovani, adulti e anziani. Che sia di squadra o individuale, al di là del livello a cui si pratica e dei risultati ottenuti, infatti, lo sport insegna che i miglioramenti si ottengono con il sacrificio e con la costanza e che le scorciatoie possono essere pericolose. Nella mia carriera ogni momento è stato formativo: allenamenti, gare, vittorie e delusioni hanno inciso sulla costruzione della mia personalità. I buoni maestri e i miei allenatori, a cominciare da Oreste Perri con cui in alcuni momenti della mia vita sono stato più a contatto che con mio padre, sono stati fondamentali per farmi diventare quello che sono".

"Per i giovani - ha detto l'assessore regionale ai Giovani, Sviluppo Città metropolitana e Comunicazione, Stefano Bolognini, intervenuto nel corso dei lavori - lo sport è da sempre uno dei punti cardine della loro crescita. E proprio perché lo sport è un aspetto così importante nella formazione di tante ragazze e ragazzi, sarà un tema sul quale lavoreremo durante il percorso di discussione della legge regionale per i giovani che prossimamente vogliamo varare. L'attenzione ai giovani da parte di Regione è massima e massima è anche la volontà di coinvolgerli e renderli protagonisti del loro e del nostro futuro".