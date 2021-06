Italia-Tunisia: Mattarella vede Kaïs Saïed, confermata amicizia e importanza partenariato

16 giugno 2021 a





Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello della Tunisia, Kais Saied, in visita ufficiale in Italia. Un appuntamento già in programma nell'ottobre scorso, ma poi rinviato a causa della pandemia.

Si è trattato di un'occasione, come ha sottolineato il Capo dello Stato, per “ribadire la grande amicizia e il partenariato di primaria importanza" tra i due Paesi. "Abbiamo in comune i valori della democrazia, la vicinanza geografica, la storia comune”, ha detto ancora Mattarella. Anche il Presidente tunisino ha messo in risalto gli “storici e profondi legami" tra Italia e Tunisia, che “distano poche decine di chilometri e hanno una storia comune“.

Sono stati quindi ricordati i rapporti economici, che fanno dell'Italia il secondo partner commerciale della Tunisia tra i Paesi dell'Unione europea, e gli importanti legami culturali.