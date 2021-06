Editoria: studi Aldus Up-Aie, Europa è alla ricerca di statistiche omogenee su lettura' (2)

16 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Diverse anche le popolazioni di riferimento per quanto riguarda l'età: 9 indagini misurano la lettura tra la popolazione di più di 15 anni, in due casi nella popolazione di più di 16 anni, in 6 i maggiorenni. Cinque indagini usano metodologie ancora diverse, mentre in due casi è misurata la lettura solo tra i bambini. Per quanto riguarda la frequenza delle rilevazioni, solo 10 paesi possono contare su analisi annuali o più frequenti. Differenze ci sono poi su come vengono somministrati i quesiti – interviste dirette, questionari cartacei, online e altro ancora – e nell'utilizzo di variabili quali la frequenza di lettura, o il numero di libri letti.

Per quanto riguarda le indagini sui flussi di traduzione, dei 23 Paesi analizzati (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito) 18 rilevano i dati sul numero di opere tradotte da e per l'estero. Di questi, 13 catalogano i flussi in base alla lingua, 4 in base alla lingua e al Paese di provenienza o destinazione, uno esclusivamente in base al Paese di provenienza o destinazione. Differenze consistenti tra Paesi ci sono anche nella raccolta e classificazione dei trend di traduzione rispetto ai generi letterari e ai segmenti di mercato.