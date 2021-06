16 giugno 2021 a

(Adnkronos) - I dipinti di Freud non vengono spesso venduti asta: il ritratto di Hockney è stimato ben al di sotto dell'attuale prezzo massimo conquistato dall'artista. Il prezzo record in asta per un'opera di Freud è di 56 milioni di dollari, pagati nel 2015 per la vendita di "Benefits Supervisor Resting" (1994) da Christie's.