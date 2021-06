Roma: 20enne mori' per buche, a processo titolari ditta manutenzione**

16 giugno 2021 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Due rinvii a giudizio per omicidio stradale per la morte di Luca Tosi Brandi avvenuta nel dicembre del 2018. Il ragazzo di vent'anni mentre si trovava a bordo del suo scooter, nella zona di Labaro a Roma, finì contro un muro a causa delle buche sull'asfalto e morì sul colpo. Il gup Paola Della Monica oggi ha rinviato a giudizio il rappresentante legale e il responsabile della sorveglianza della ditta che si sarebbe dovuta occupare della manutenzione della strada, fissando il processo per il primo giugno 2022.