Calcio: Tempestilli, 'scudetto Roma splendido, da ripetere il prima possibile'**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Un ricordo splendido anche se è passato tanto tempo, mi auguro di vedere la Roma festeggiare di nuovo da campione d'Italia, i tifosi lo meritano". Questo il ricordo del terzo Scudetto della Roma di Antonio Tempestilli, ex difensore e team manager giallorosso in quella stagione, all'Adnkronos a 20 di distanza da quel 17 giugno 2001. "La nuova società sta lavorando in silenzio e facendo i fatti -prosegue Tempestilli- non ci sono proclami e questo è un bene. Può essere l'inizio di qualcosa di buono".