Pd: Bordo commissario federazione Avellino

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il segretario Enrico Letta ha nominato Michele Bordo, deputato e responsabile Pd Mezzogiorno e Coesione, commissario della Federazione di Avellino, con il compito di svolgere le funzioni proprie del segretario provinciale, di avviare il tesseramento 2021 e di condurre il partito alla celebrazione del congresso provinciale. Letta ha ringraziato calorosamente il precedente commissario Aldo Cennamo, recentemente dimessosi, per il lavoro svolto in una contingenza assai complessa. Si legge in una nota del Pd.