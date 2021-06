Milano: fermati con oltre 30 chili fra marijuana e hashish, due arresti

15 giugno 2021 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Trasportavano su un furgone oltre 30 chili tra marijuana e hashish. Fermati dalla polizia locale di Milano perché non indossavano la cintura di sicurezza, sono stati controllati e arrestati. A finire in manette sono un 38enne e un 48enne. I due, cittadini italiani, sono stati fermati in via Renato Serra a bordo di un furgone noleggiato. Nel bagagliaio del mezzo gli agenti hanno trovato sei chili di marijuana e 24,8 chili di hashish. Nelle abitazioni dei due non è stata trovata altra droga.