Lombardia: Consiglio Regione approva risoluzione contro reati ambientali (2)

(Adnkronos) - Inoltre, continua Forte, "si chiede l'introduzione di criteri per la prestazione di garanzie finanziarie da parte degli impianti di gestione dei rifiuti e la possibilità che la garanzia finanziaria sia commisurata al rischio incendi. E' necessario un censimento delle aree abbandonate e dei capannoni dismessi, in quanto aree a rischio, per evitare trasporti e accumuli di rifiuti non autorizzati e un aumento dei casi di incendi nei depositi abusivi. Servono infine più controlli sui trasporti transfrontalieri, relativamente ai carichi provenienti dal Canton Ticino", conclude.

Il relatore Angelo Orsenigo (Pd) evidenzia che e' stata approvata “un'importante risoluzione per favorire un maggior controllo sul ciclo dei rifiuti e la lotta alle ecomafie in Lombardia. A livello regionale dovrà esserci l'impegno ad aumentare il personale dipendente di Arpa da assegnare a funzioni di controllo. Si chiede anche il supporto di Regione Lombardia a enti locali e prefetture nell'attuazione di un censimento sul territorio delle aree abbandonate e dei capannoni dismessi, in quanto aree a rischio, per scongiurare trasporti e accumuli di rifiuti non autorizzati e il rischio di incendio".

La risoluzione "impegna Regione Lombardia a valutare le modalità di prosecuzione dei controlli dei trasporti transfrontalieri, relativamente ai carichi provenienti dal Canton Ticino. Si tratta di misure e strumenti – ha aggiunto Orsenigo - che permetteranno a Regione Lombardia e alle altre istituzioni del territorio di tutelare l'integrità ambientale del nostro territorio e, allo stesso tempo, di contrastare il fenomeno degli abusi legati al ciclo dei rifiuti, spesso connessi al fenomeno delle ecomafie”, conclude.