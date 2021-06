L'Iron Worlds Championship (IWC) di IronFX è iniziato. In palio un milione di dollari!*

15 giugno 2021 a

- LIMASSOL, Cipro, 15 giugno 2021 /PRNewswire/ -- IronFX è lieta di annunciare l'avvio del primo round dell'Iron Worlds Championship (IWC). Il campionato è stato diviso in 6 mondi con le seguenti date:

Sulphira World: 14 giugno – 13 luglio

Mangania World: 14 luglio - 13 agosto

Phosphora World: 14 agosto - 13 settembre

Tantalum World: 14 settembre - 14 ottobre

Titania World (semifinale): 15 ottobre-15 novembre

Iron World (finale): 16 novembre – 16 dicembre

Premi:

In ciascuna delle prime 4 partite, 5 vincitori riceveranno premi in contanti; il primo vincitore riceverà un premio in denaro di $10.000. Nella semifinale, vi saranno 3 vincitori e il 1° vincitore riceverà un premio in denaro di $50.000, mentre anche nella finale ci saranno 3 vincitori e il 1° vincitore riceverà un premio in contanti di $500.000.

Account di Trading

Nei primi 4 round, i trader potranno aprire il maggior numero di conti di trading che desiderano, ma nelle fasi semifinali e finali, a ciascuno di loro sarà concesso di aprire un solo conto ciascuno.

Depositi minimi per round

Ogni Iron Trader deve depositare un minimo di $500 per iniziare a fare trading nei primi 4 round di qualificazione, e di $3.000 e $5.000, rispettivamente, per i round di semifinale e finale.

Tuttavia, il primo vincitore in uno dei primi 4 round di qualificazione potrà passare alla semifinale depositando solo l'importo minimo di $500. Anche i 3 vincitori della semifinale parteciperanno alla finale depositando solo l'importo minimo di $1.000.

Un rappresentante di IronFX ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di osservare in gara e premiare alcuni dei migliori trader. Ci auguriamo che i nuovi clienti esplorino tutto ciò che IronFX ha da offrire".

Informazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader globale nel trading online, con 10 piattaforme di trading e oltre 300 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve oltre 1 milione di clienti al dettaglio provenienti da oltre 180 paesi fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida.

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Soggetto a termini e condizioni.

