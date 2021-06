Italgas: Gallo, 'accelerare gare gas è opportunità per Paese'

15 giugno 2021 a

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - “L'accelerazione delle gare per il gas è un'opportunità per il Paese, non solo per gli operatori”. Lo ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, nel corso della presentazione del piano strategico al 2027. “Sulle gare gas ci sono varie opinioni, ma non credo che cercare una posizione comune a tutti gli operatori sia possibile, diventa complicato e, visto che hanno interessi diversi, si arriverebbe a una posizione al ribasso. E' il governo che dovrebbe trovare una posizione nell'interesse del Paese”. E questo interesse “è fare investimenti nelle infrastrutture che aiutano il Paese a ripartire”, ha aggiunto.