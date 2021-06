Il divertimento “in prova”: guida alle versioni demo

15 giugno 2021 a

a

a

(Roma 15 giugno 2021) - Roma, 15/06/2021 - Al gioco si dedicano in molti, ma i giocatori che puntano al divertimento fine a sé stesso sono veramente pochi. Si parla, in questo ragionamento, di giochi delle tipologie più varie, comprese quelle d'azzardo, che potrebbero appassionare tanto da portare a un'autentica ludopatia, ossia una vera e propria forma di dipendenza.

Prevenire quest'ultima è ovviamente possibile: nel caso in cui ci si voglia avvicinare a varie forme di gioco d'azzardo, specie quelle online, è possibile farlo – con un gioco di parole – senza azzardare, ossia senza scommettere alcun tipo di somma e senza dunque aspettarsi vincite di alcuna entità; si previene, dunque, proprio quel meccanismo che porta alla dipendenza, la condizione da evitare.

Giocare senza scommettere: adesso si può

Giocare online senza scommettere è possibile, grazie a delle versioni gratuite dei principali intrattenimenti da casinò: tra questi, spicca uno dei giochi per eccellenza, ossia la slot machine. Sempre più giocatori si dedicano a questa variante, ma pochi sanno che è possibile approcciarsi ad essa anche soltanto in prova, per meglio conoscere e approfondire i meccanismi del gioco e divertirsi, senza tuttavia versare un solo euro.

In questo senso, si sta facendo riferimento alle versioni di prova, ossia le demo, che permettono di giocare in maniera del tutto sicura: avvicinandosi alle slot machinedei

Giocare gratuitamente online: perché farlo?

Giocando alle slot machine demo, senza registrarsi o investire alcunché, si ha anche la certezza di stare salvaguardando sé stessi, oltre che il proprio portafoglio. Ciò che più conta è essere certi di stare giocando nel range di legalità stabilito dallo Stato: in tal senso, è possibile distinguere le forme di gioco online legale verificando di stare interagendo con slot AAMS (oggi ADM, ossia macchinette certificate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Si tratta di una licenza, in entrambi i casi, il cui numero è di solito esposto insieme al logo dell'agenzia dei Monopoli e a quello del gioco responsabile, e si trovano senza eccezioni sui casino muniti di autorizzazione GAD (Gioco A Distanza). La presenza di queste licenze garantisce legalità, sicurezza e rispetto della privacy dei giocatori.

Una volta dentro il portale, basta trovare il pulsante che avvia la versione di prova gratuita per divertirsi un po': verrà fornito un certo ammontare di credito digitale per sperimentare il gioco e, una volta esaurita la somma, nella maggior parte dei casi basterà ricaricare la pagina del casinò e ricominciare. Alternativamente, alcuni dei siti di slot muniti di licenza ADM, oltre alla possibilità di fare diverse partite di prova, forniscono al giocatore un bonus iniziale, indipendente dal versamento di una quota iniziale.

Ovviamente, il vantaggio di un simile meccanismo è di facile intuizione: da un lato, evitando la tentazione del denaro, si evita di pari passo la possibile insorgenza di dipendenze da casino; dall'altro, inoltre, si ha la certezza di stare imparando bene il sistema gioco prima di investire una qualsiasi somma (di norma, tenere il comportamento contrario è poco raccomandabile e rischioso).

Slot machine demo: un gioco sicuro

Le versioni demo delle slot machine permettono, in breve, di dedicarsi in maniera gratuita e perfettamente sicura ad alcune attività dei casinò online certificati. Fermo restando che esistono dei limiti invalicabili (tra i quali il divieto per i minorenni di approcciarsi a questo genere di portali), è bene – nei casi di

Il gioco dovrebbe essere vissuto per quello che è: un gioco, appunto, un'esperienza ludica e di intrattenimento puro, che non comporti sofferenze di alcun tipo, né economiche né – tantomeno – psicologiche.

Per informazioni:

Empire Srls

Tel: 030 553 2421

e-mail: