Gay: Milano Pride, edizione 2021 in piazza per i diritti

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Torna il Milano Pride dopo lo stop alla manifestazione imposto dalle misure contro la diffusione del coronavirus. L'edizione 2021 si tiene da venerdì prossimo 18 al 27 giugno. Durante la settimana eventi, spettacoli di teatro, installazioni luminose, talk e spazi dedicati alle famiglie e, sabato 26, un evento finale all'Arco della Pace con ospiti e performance. Il tema di questa edizione è 'Ripartiamo dai diritti', dai diritti costituzionali e dal progetto di società equa, aperta, accogliente che sostiene ogni individuo nella piena realizzazione di sé. In assenza della tradizionale parata, Milano Pride invita a unirsi alla Rainbow Ride, il percorso individuale a sostegno del ddl Zan che abbraccia tutta la città e l'Italia con una corsa per i diritti. Si rinnova inoltre il Rainbow Social Fund, il crowdfunding per progetti sociali in collaborazione con il Comune di Milano.

“Questa sarà l'edizione in cui sosterremo a gran voce il Ddl Zan e ci impegneremo alla divulgazione onesta e puntuale di quanto questa legge sia necessaria perché dire che sia rivolta solo alla nostra comunità è strumentalmente sbagliato e rappresenta uno strumento di difesa anche per tutte le vittime di sessismo, misoginia e abilismo. Finalmente per le vie della città, la comunità Lgbtqia+ torna a rendersi visibile”, commenta Tiziana Fisichella, coordinatrice del Milano Pride.

Il 26 giugno dalle 16 all'Arco della Pace si terrà l'evento finale, una manifestazione di piazza nel rispetto delle normative anti-Covid. Dal palco si leveranno le voci delle associazioni del Coordinamento Arcobaleno, il coordinamento delle associazioni Lgbtqia+ di Milano e Città metropolitana. Ci saranno anche rappresentanti delle istituzioni e momenti di intrattenimento, con presentatori Annie Mazzola, Dario Spada e Daniele Gattano e la presenza di numerosi ospiti fra cui: Alessandro Zan, Simone Alliva, Immanuel Casto + Romina Falconi, Franco Grillini, Vladimir Luxuria, Annagaia Marchioro, Martina Dell'Ombra, Gabriele Piazzoni. Anche quest'anno Angelo Cruciani ispirerà un flash mob, per ribadire l'urgenza dell'approvazione del ddl Zan.