Gay: Consiglio Lombardia boccia mozione per illuminare Palazzo Pirelli per Milano Pride

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione urgente, presentata dal M5S Lombardia e sottoscritta dalla consigliera Paola Bocci del Pd e da Niccolò Carretta di Azione, che chiedeva di illuminare simbolicamente Palazzo Pirelli, sede dell'istituzione, in occasione del prossimo Milano Pride 2021. Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, spiega che "la bocciatura della mozione è inquietante. Il centrodestra non è in grado nemmeno di fare un gesto simbolico e positivo per le persone gay, lesbiche e trans. Ricordo che se la compagine di Fontana vuole fare qualcosa di concreto per le persone Lgbt, la mia proposta di legge antidiscriminatoria è pronta per essere votata da oltre un anno e mezzo".

Per Bocci la mozione “è stata bocciata con motivazioni pretestuose e dopo un dibattito degenerato in bagarre e dove abbiamo sentito discorsi imbarazzanti e qualunquisti". Per Carretta “il livello del dibattito d'aula è sceso sotto ogni limite tollerabile. Abbiamo chiesto un gesto di vicinanza e siamo stati attaccati anche personalmente. Sono convinto che siano gli ultimi colpi di coda di un pensiero retrogrado e negativo".

Milano, conclude la consigliera Viviana Beccalossi, "è da sempre la città più internazionale e tollerante d'Italia. Ma il pride verrà usato non per chiedere diritti che ormai sono perfettamente riconosciuti, quanto per rivendicare istanze che oggi sono il ddl Zan e domani diventeranno le richieste di adozioni".