Covid: Nardella, 'No vax? Non accedano a palestre, teatri e cinema'

Firenze, 15 giu. - (Adnkronos) - "Un recente studio della Fondazione Italia in Salute stabilisce tra il 10 e il 15% il numero di italiani che pensano di non vaccinarsi. Questo è un tema sociale, psicologico e politico molto grosso. La libertà individuale di non vaccinarsi non può gravare sull'interesse collettivo, quello della salute pubblica. A mio avviso bisognerà cominciare a individuare delle misure. Per cui, solo chi avrà il certificato vaccinale potrà accedere a strutture come teatri, cinema, palestre e quant'altro". Lo ha affermato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a Omnibus, su La7.