15 giugno 2021 a

a

a

Roma, 15 giu (Adnkronos) - Quelle del centrodestra sono "riunioni di lavoro. Io ho l'onere di convocarle, dirigere e trovare una sintesi. Ci vediamo domani, ci pagano per risolvere i problemi, ognuno dice la sua e a me spetta di fare la sintesi, l'abbiamo trovata su mille città che vanno al voto e su proposte in Parlamento". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia.