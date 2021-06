15 giugno 2021 a

Roma, 15 giu (Adnkronos) - La candidatura di Isabella Conti è uno sgambetto di Matteo Renzi? "Assolutamente no", ha risposto Enrico Letta arrivando a Bologna alla cena per Matteo Lepore. "Non mi è più capitato" di sentire Renzi, ha poi specificato il segretario del Pd.