Omofobia: Mirabelli, 'richiesta tavolo strumentale, ddl Zan in aula'**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Ci siamo detti disponibili a verificare la possibilità di trovare convergenze sulla legge Zan a condizione che non fosse l'ennesimo tentativo di allungare i tempi per non arrivare a votarlo. Per questo abbiamo chiesto di concludere entro la fine di giugno le audizioni e la discussione in commissione. Il presidente Ostellari e la Lega si sono detti indisponibili chiedendo di proseguire le audizioni per almeno due mesi. A questo punto è ancora più evidente come la richiesta di un tavolo di confronto sia puramente strumentale: si vuole solo perdere tempo e affossare la legge approvata alla Camera. A questo punto la richiesta di portare al più presto in aula il ddl Zan diventa una strada obbligata”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia dopo la riunione della commissione di oggi.