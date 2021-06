Lega: Salvini, 'sabato a Roma manifestazione riaperture, saremo migliaia in sicurezza'**

15 giugno 2021 a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Non poteva che essere Roma ad ospitare la prima manifestazione nazionale dopo un anno di paura e sofferenza. Sabato pomeriggio alle 16 saremo nel contesto straordinario di piazza della Bocca della Verità". Così Matteo Salvini in un video su Fb.

"In maniera composta, distanziata e sicura ci saranno migliaia di persone da tutta Italia per dire grazie alle italiane e agli italiani che hanno resistito" da imprenditori a studenti e medici, "insomma l'Italia che ha tenuto duro, ha rispettato le regole, si è rimboccata le maniche e ora è tornata a vivere, lavorare, sorridere. Per far vedere che non ci siamo rassegnati a vivere a distanza e fare politica a distanza perchè per me la politica è sudore, passione, fatica".

Salvini spiega che sono attese persone da tutte Italia "anche in bicicletta", per ritrovarsi "a due giorni dal solstizio d'estate", che sarà la stagione "boom" della ripartenza. "Per far vedere al mondo quanto è belo il nostro Paese e che l'Italia c'è ed ha una straordinaria voglia di ripartire". Ci sarà "anche tempo -aggiunge Salvini- per parlare dei 6 referendum sulla giustizia per un Paese più civile".