Covid: Fontana, 'per vaccini eterologhi ritardo campagna di qualche settimana'**

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Il ritardo per la riorganizzazione della campagna vaccinale dopo lo stop ai richiami con Astrazeneca per gli under 60 "penso possa essere contenuto in qualche settimana, dovremmo recuperare nello spazio di al massimo due o tre settimane, non di più". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando a Mattino Cinque. Da giovedì partirà la nuova campagna rimodulata per chi, tra gli under 60, aveva fatto la prima dose di Astrazeneca. Slitteranno di una settimana i richiami per chi aveva già in programma la seconda dose di Astrazeneca.