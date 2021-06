Schneider Electric lancia in Europa la serie Easy Rack

14 giugno 2021 a

a

a

(Stezzano BG 14 giugno 2021) - • Gli Easy Rack sono veloci da installare, semplici da usare e facili da gestire

• I rack di alta qualità offrono maggiore affidabilità e convenienza per le implementazioni edge e Data Center

• Il design standardizzato offre la massima interoperabilità e scalabilità per le aziende, dal cloud all'edge

• Easy Rack consente il rapido sviluppo di soluzioni IT personalizzate, convenienti e mission-critical

Stezzano (BG) 14 giugno 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato il lancio della sua serie Easy Rack disponibile esclusivamente in Europa e Commonwealth. Disponibile in diverse dimensioni, la serie

Gli Easy Rack sono completamente personalizzabili e disponibili in diverse altezze, larghezze e profondità, che vanno da 24U a 48U unità, a 600mm e 800mm di larghezza, e da 800mm a 1200mm di profondità. La gamma diversificata include anche sistemi di rack con o senza lati oltre ad un modello non assemblato per permettere l'introduzione in sale con accesso difficoltoso.

Easy Racks fornisce una serie affidabile, competitiva nel costo e facile da usare di rack, accessori e componenti da un marchio di fiducia globale che è sinonimo di

“La nostra nuova gamma Easy Rack offre la migliore affidabilità, prestazioni e accessibilità su classe mondiale per l'IT mission-critical in una moltitudine di applicazioni", ha detto Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Division, Schneider Electric Europe. "Sia che vengano utilizzati in strutture di colocation, in ambienti remoti o in uffici aziendali, gli Easy Rack offrono una gamma di armadi rack e accessori di alta qualità, robusti e facili da installare, ad un prezzo accessibile”.

I vantaggi della soluzione Easy Rack comprendono:

- Implementazione rapida con una piattaforma rack economica e ricca di funzionalità: completamente assemblati con tutte le funzioni essenziali, gli Easy Rack offrono una distribuzione veloce e una rapida installazione delle apparecchiature per qualsiasi ambiente IT. La serie offre fino all'81% di tasso di ventilazione sulle porte anteriori e posteriori con valori di carico statico e dinamico rispettivamente di 1200kg e 600kg.

- Piattaforma rack standardizzata: i clienti di Easy Rack possono standardizzare tutti i loro requisiti di server e rack di rete su un'unica piattaforma rack, ottenendo una facile installazione all'interno di Data Center row-based, armadi di cablaggio e ambienti periferici remoti. Le nuove dimensioni standard includono un fattore di forma di 800 mm di larghezza e 800 mm di profondità, adatto alle applicazioni di cablaggio e patching negli spazi di rete.

- Costo competitivo: offre un'infrastruttura basata su rack semplice, conveniente e facile da usare, con un design senza soluzione di continuità e compatibilità attraverso una moltitudine di infrastrutture IT.

- Maggiore compatibilità: la semplice integrazione con i rack, gli accessori e le PDU e con gli strumenti di progettazione di Schneider Electric rende possibile progettare e implementare soluzioni compatibili.

- Sistemi di alta qualità: da un comprovato leader del settore con un'affidabilità leggendaria e una garanzia di fabbrica di cinque anni.

I rack Easy sono completamente compatibili con il software di gestione

La serie Easy Rack è disponibile attraverso i nostri Partner di canale in tutta Europa. Per saperne di più -

***

EcoStruxure

EcoStruxure ™ è la nostra piattaforma e architettura aperta, interoperabile e abilitata per IoT. EcoStruxure offre ai nostri clienti un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività. EcoStruxure sfrutta i progressi in IoT, mobility, rilevamento, cloud, analisi e sicurezza informatica per fornire innovazione a ogni livello. La soluzione include prodotti connessi, Edge Control e app, analisi e servizi supportati dal Customer Lifecycle Software. EcoStruxure ™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di oltre 20.000 sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di asset in gestione.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Essendo un'azienda customer-centrica, Schneider Electric è il tuo consulente di fiducia per aumentare l'affidabilità degli asset, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della tua azienda verso sostenibilità, efficienza e sicurezza.

About Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali.

Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

www.se.com/it

Risorse utili

•

•

•

Hashtags: #LifeIsOn #CertaintyInAConnectedWorld