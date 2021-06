Pd: Letta, 'alternativa a Salvini e Meloni si costruisce con Conte e M5S'

14 giugno 2021 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Lavoro per un Partito democratico e un centrosinistra forte, con un'identità marcata. Dopo di che nel quadro politico italiano, dato che il 40 per cento degli elettori vota Salvini e Meloni, noi dobbiamo costruire un'alternativa e l'alternativa naturalmente la costruiamo con un rapporto che dobbiamo costruire con Conte e con il Movimento 5 stelle. Questo è molto semplicemente il tema, non ci sono allontanamenti e avvicinamenti, credo che questo sia semplicemente buon senso". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Omnibus' su La7.