Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)

14 giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".