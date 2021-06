Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020'

14 giugno 2021 a

a

a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa 'Fuori Expo2020' che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell'Expo Dubai2020. 'Connecting minds, creating the future' è il tema dell'Esposizione, rinviata di un anno a causa della pandemia.

La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la 'Manifestazione di interesse' per selezionare idee progettuali elaborate da stakeholder lombardi da promuovere nell'ambito della manifestazione. I soggetti ammissibili definiranno poi con Fondazione Politecnico gli aspetti contrattuali.

"Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e più competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati globali, anche attraverso i grandi eventi internazionali -sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana- trova in 'Expo Dubai2020', un'occasione formidabile, che vogliamo cogliere con l'obiettivo di far conoscere in tutto il mondo il nostro 'made in Lombardy', spaziando dalle tecnologie più innovative all'internazionalizzazione delle imprese, valorizzando i nostri territori come mèta turistica e favorendone l'attrattività per gli investimenti".