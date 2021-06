Lombardia: consegnate al Pirellone oltre 23mila firme per rinnovare le Rsa (2)

14 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "In Lombardia -hanno spiegato Zanolla, Didonè e Bontempelli- sono presenti circa 700 Rsa che ospitano oltre 65mila anziani: il tema della non autosufficienza sta assumendo sempre più carattere di urgenza e priorità, anche alla luce dell'invecchiamento della popolazione e della maggiore longevità, e in considerazione di un numero di anziani soli in forte aumento. Da qui la nostra richiesta all'Assessorato regionale al Welfare di avviare un tavolo di confronto sui temi e le istanze sollevate".

"Il percorso che abbiamo appena avviato questa settimana con l'inizio delle audizioni per la riforma della legge 23 del 2015 -ha sottolineato il presidente Alessandro Fermi- rappresenta sicuramente l'occasione e il contesto più adatto per approfondire le proposte e le sollecitazioni contenute nella petizione e che sicuramente meritano attenzione. Migliorare sempre di più le condizioni di cura e assistenza ai nostri anziani rappresenta una delle principali sfide della riforma e sono convinto che sapremo centrare al meglio l'obiettivo".