Ferrovie: Lombardia, in servizio i nuovi 'Caravaggio' sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco

14 giugno 2021 a

a

a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Sono entrati in servizio nuovi treni 'Caravaggio' sulla S8 Milano-Carnate-Lecco e sulla Milano-Brescia-Verona. A tenerli a battesimo è stata l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi che, dalla stazione di Cernusco-Merate, è arrivata a Lecco dove, insieme al sottosegretario con delega allo Sport Antonio Rossi, ha incontrato le autorità locali.

Si tratta di convogli che rientrano nel programma di acquisto di 222 treni finanziato con 2 miliardi di euro da Regione Lombardia. "Oggi è una giornata importante per la S8 -commenta l'assessore Terzi- una delle linee più frequentate della Lombardia e per la quale occorreva un massivo intervento di sostituzione della flotta. È stato confortante vedere la soddisfazione dei viaggiatori lombardi per questi convogli all'avanguardia".

"Entro la fine della settimana -prosegue- entreranno in funzione 4 'Caravaggio' sulla S8 che si aggiungono a un quinto già in servizio. Ed entro il mese di settembre tutto il materiale rotabile della linea sarà rinnovato mandando in pensione i treni vecchi ereditati dallo Stato centrale. Un risultato rilevante, che fornisce risposte agli utenti in termini di comfort, efficienza e capienza. Positivo anche il debutto del Caravaggio sulla linea Milano-Brescia-Verona. Sottolineo che i treni di ultima generazione saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio".