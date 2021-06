14 giugno 2021 a

a

a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Simon Kjaer, difensore del Milan e della nazionale danese, dovrebbe ricevere il Pallone d'Oro "non solo perchè è un grande calciatore ma quello che ha fatto in campo per Eriksen resterà nella storia del calcio". Lo dice Enrico Letta a Radio Immagina.