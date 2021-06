Europei: da Dubai al ritiro del Portogallo, la 'strana' convocazione di Dalot

14 giugno 2021 a

Budapest, 14 giu. (Adnkronos) - Il difensore del Portogallo Diogo Dalot era in vacanza a Dubai quando ha ricevuto una telefonata importante. "Stavo per andare in un ristorante", ha detto il 22enne che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Milan dal Manchester United in un video diffuso dalla Federcalcio portoghese. La positività al test del coronavirus per Joao Cancelo ha comportato la convocazione di Dalot nella rosa dei campioni in carica per l'Europeo. Era appena andato in vacanza dopo aver perso la finale degli Europei Under 21 contro la Germania. Era una situazione "strana" ma un "momento molto speciale", ha detto quando è arrivato alla base portoghese di Budapest.