Europei: Austria, Arnautovic respinge accuse di razzismo dopo il gol con la Macedonia del Nord

Hannover, 14 giu. (Adnkronos) - L'attaccante austriaco Marko Arnautovic ha respinto le accuse di razzismo dopo aver segnato il gol finale nella vittoria per 3-1 contro la Macedonia del Nord a Euro 2020. "Non sono mai stato un razzista e mai lo sarò", ha detto Arnautovic ai giornalisti nel ritiro austriaco di Seefeld. Arnautovic è stato accusato di aver insultato un giocatore della Macedonia del Nord dopo il gol nel finale della partita di domenica a Bucarest che ha suscitato molte critiche sui social media. "È stato uno scambio acceso tra le emozioni, da entrambe le parti", ha insistito Arnautovic, aggiungendo che "i miei amici... vengono da tutto il mondo". Tuttavia, ha anche ammesso che il suo comportamento non era perfetto mentre diceva "Mi dispiace".