Covid: Ordine medici, 'vaccino non è giocattolo, su richiamo decidiamo noi'

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Questa volta non sono d'accordo con Garattini, che stimo come farmacologo, ma così aggiungiamo confusione a confusione. I vaccini non sono giocattoli, come i farmaci hanno effetti collaterali come abbiamo imparato e prevedono una prescrizione medica, quindi una responsabilità per la decisione assunta di cui il medico risponde in sede civile e pensale. Il cittadino può accettare o meno la decisione del medico, ma il ragionamento su quale vaccino deve prendere per il richiamo spetta al dottore". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), commentando quanto proposto dal farmacologo Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Irccs Mario Negri, che ha suggerito per il richiamo di essere "pragmatici e lasciare ai cittadini la scelta della dose, proprio per aumentare la copertura vaccinale".

"Sono fermamente convinto, e su questo appoggio la riflessione di Garattini - prosegue Anelli - che le decisioni in tema di salute debbano essere approvate dal cittadino. Il medico deve essere chiaro e spiegare in modo semplice. Ma la proposta, ripeto, deve arrivare dal medico. La cosa che ci ha insegnato l'esperienza pandemica - ricorda - è che i vaccini posso avere dei rari effetti avversi, i medici sanno come gestire questa cosa e lo fanno in Italia ogni minuto assumendosi tutte le responsabilità. Affidare ai cittadini la scelta o stravolgere competenze che per legge non spettano ad altri professionisti sarebbe un errore. Sarei molto preoccupato, ad esempio - conclude - per quello che potrebbe accadere con le vaccinazioni in farmacia, se dovessimo abdicare a questo principio".