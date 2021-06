Centrodestra: presidente Consiglio Regione Lombardia, 'federazione è direzione giusta'

14 giugno 2021 a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - La federazione fra Forza Italia e Lega è "una novità molto positiva. All'elettore di centrodestra interessa un contenitore in cui riconoscersi e questo può essere un riferimento importante, di un certo peso. Questa intuizione, questo dialogo, magari preludio a un cammino futuro insieme, io la sposo come estremamente positiva e unisce due forze che hanno dimostrato di sapere governare". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, intervistato dal 'Giornale'.

"Avremmo ciò che abbiamo sempre sperato, un partito liberal-conservatore, liberale sulle riforme e conservatore sui valori. Un contenitore con diverse anime, alleato alla destra. Anche a livello territoriale aiuterebbe molto. Anche nei Comuni sarebbe una ventata di chiarezza e troverebbe consenso, negli elettori e fra gli amministratori locali che non hanno bandiera. È la direzione giusta", sottolinea.

"Entro una decina di giorni" il candidato sindaco del centrodestra per Milano sarà indicato. "Ho visto pressioni per fare in fretta ma va scelto bene, e differente da Sala. Il lavoro dell'amministratore è difficile e si impara con la gavetta. Gli amministratori che conoscono la macchina sono un vantaggio, il politico bravo è una risorsa. A parità di bravura, fra civico e politico scelgo sempre politico", continua Fermi.