Calcio: Ronaldo, 'Futuro? Alla Juve o via sarà per il meglio'

14 giugno 2021

Budapest, 14 giu. (Adnkronos) - "Futuro? Gioco ad altissimi livelli da tanti anni, le voci sul futuro non mi influenzano, non mi fanno neanche il solletico. Se fossi agli inizi della mia carriera, se avessi 18 o 19 anni, forse non ci dormirei la notte. Ma ho 36 anni e qualsiasi cosa succederà in futuro sarà il meglio. Non importa se rimarrò alla Juve o se andrò via, quello che conta ora è l'Europeo". Lo ha detto il fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida con l'Ungheria che aprirà l'Europeo dei lusitani. "È il mio quinto, ma è come se fosse il primo. Voglio cominciare con il piede giusto, vogliamo giocare bene e dare tutto dalla prima all'ultima partita", ha affermato Cr7 in conferenza stampa.