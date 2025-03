Roma: strage Ardea, killer indossava guanti e ha sparato sui primi che ha incontrato**

14 giugno 2021 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Ha percorso il viale che da casa sua porta al parchetto di via degli Astri, indossando guanti, una felpa e uno zainetto, poi con la pistola in pugno ha mirato e sparato alle prime persone che si è trovato davanti, i due bimbi di 5 e 10 anni e l'anziano 74enne. Così ha agito il killer Andrea Pignani, 34 anni, che poi si è barricato in casa e si è suicidato, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri.