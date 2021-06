Roma: Letta, 'Roma amministrata male, vogliamo cambiare con Gualtieri'**

14 giugno 2021 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Il Partito democratico dà un giudizio negativo su come è stata amministrata Roma in questi cinque anni, quindi noi ci proponiamo per un cambiamento. Roberto Gualtieri è per noi il candidato giusto, perché è stato ministro dell'Economia, è la persona che ha costruito il Pnrr in questi anni, è la persona giusta per applicare queste importantissime novità per Roma, perchè Roma in quanto capitale giocherà un ruolo essenziale". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Credo che Gualtieri sia la persona giusta -ha ribadito- sono molto fiducioso sul fatto che il risultato sarà positivo. Credo che sia giusto e positivo per Roma, perchè, ripeto, il nostro giudizio è molto negativo".