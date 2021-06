14 giugno 2021 a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Io invito tutti i cittadini romani a mobilitarsi in vista di domenica per le primarie. Oggi sarò a Tor Bella Monaca per dare una grossa mano al nostro Roberto Gualtieri, il miglior candidato e miglior sindaco per Roma che deve voltare pagina dopo i 5 anni di Raggi sui quali abbiamo un giudizio molto negativo". Lo dice Enrico Letta a Radio Immagina.