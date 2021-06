Rimini: fermato per controllo si scopre che è un latitante, 45enne arrestato

13 giugno 2021 a

Milano, 13 giu.(Adnkronos) - La polizia di Stato di Rimini ha arrestato un 45enne di origine rumena, destinatario di un mandato di arresto europeo. L'uomo è stato individuato ieri pomeriggio, poco prima delle 18, durante un normale servizio di controllo del territorio.

Gli agenti della questura di Rimini erano intervenuti in una via sita in zona Viserba a seguito di una segnalazione di una lite in strada. Una volta giunti sul posto, hanno notato un uomo che con fare sospetto si aggirava nei pressi della zona. Così hanno deciso di sottoporlo ad un controllo, scoprendo che a suo carico vi era una nota di ricerca emessa dallo Stato della Romania. Dalla successiva attività di indagine effettuata con la collaborazione della direzione centrale della polizia criminale- servizio per la cooperazione internazionale di polizia quinta divisione S.I.R.e.N.E., è stata confermata la pendenza di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti del 45enne per i reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'uomo accompagnato in questura, dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.