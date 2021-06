Milano: sorpreso con 2 etti di hashish nel sacchetto delle mascherine, arrestato

13 giugno 2021 a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - Fermato per un controllo in strada, è stato trovato in possesso di due etti di hashish nascosti nel sacchetto delle mascherine. Per questo un 52enne è stato arrestato. E' accaduto ieri a Sesto san Giovanni, nel milanese.

L'uomo, con precedenti specifici per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, è stato notato dagli agenti del commissariato Greco Turro durante un servizio di controllo del territorio. A bordo della sua auto stava percorrendo ad alta velocità viale Pirelli, in uscita dalla città. Nonostante i segnali acustici azionati dalla volante, però, ha proseguito la sua corsa e si è fermato soltanto giunto a Sesto San Giovanni. A quel punto, è scattata la perquisizione. Sul sedile posteriore dell'auto, i poliziotti hanno trovato un pacchetto di mascherine chirurgiche dove, all'interno, erano contenuti due etti di hashish in 2 panetti termosaldati. Nel cruscotto, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 390 euro. Nella successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con lama da 25 centimetri. Per l'uomo swono scattate le manette.