M5S: Giarrusso, 'Conte strepitoso'

13 giugno 2021 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Conte semplicemente strepitoso. Ha tracciato la linea con chiarezza sia riguardo il posizionamento ed i rapporti con altre forze politiche -rimarcando la diversità del M5S, l'intransigenza radicale sui temi etici e la scelta di campo che significa tutto fuorché annullarci, vedi Roma e l'appoggio a Virginia!- sia per quel che riguarda la futura struttura interna del Movimento. Avevo auspicato nei giorni scorsi un punto fondamentale: mantenere viva la democrazia diretta ed assicurare almeno in parte agli iscritti la libera scelta elettiva nei nuovi organi. Conte lo ha fatto, rassicurando così i nostri attivisti, ed ha fatto di più, sottolineando l'importanza dei rapporti con i territori e l'errore strategico fatto in passato dal Movimento nel trascurare troppo spesso alcuni territori e alcune elezioni locali”. Lo afferma l'eurodeputato M5S Dino Giarrusso.

“Dopo tre anni che mi sbatto senza sosta sul territorio e invoco l'obbligo di presenza di tutti i portavoce -che è importante quanto le restituzioni- sono entusiasta di aver sentito da Conte questo passaggio. Se quello che ha detto oggi si trasformerà in realtà concreta ed armonica, il Movimento ha un grande futuro davanti a sé ed un leader che ci ha capito e saprà guidarci alla grande, rendendoci ancora più credibili per la guida del Paese, delle Regioni e dei Comuni”.