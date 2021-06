13 giugno 2021 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ho grande considerazione per la dignità di un posto in Parlamento, è la ragione per cui non ho accettato di correre per il seggio che si era liberato a Roma. Ho rispetto per i romani, non posso prenderli in giro". Lo ha annunciato Giuseppe Conte, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.