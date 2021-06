Lucca: in preda all'alcool aggredisce e ferisce clienti pizzeria, denunciato

13 giugno 2021 a

a

a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - In preda ai fumi dell'alcool, ha aggredito e ferito i clienti di una pizzeria. Per questo un 45enne di origine cubana è stato denunciato dai carabinieri. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Capannori, in provincia di Lucca.

Dopo aver avuto una colluttazione con uno degli avventori del locale, l'uomo avrebbe aggredito con un coltellino anche un cittadino marocchino di 44 anni intervenuto per difendere il malcapitato; poi si è scagliato contro il padre di quest'ultimo, un 66enne. I due marocchini hanno riportato lievi ferite d'arma da taglio, ma sono riusciti a disarmarlo. Successivamente, il 45enne ha afferrato il palo di un ombrellone e ha colpito un altro cliente del ristorante, un 38enne.

L'arrivo dei carabinieri ha posto fine al caos. L'uomo, insieme alle sue vittime, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca, quindi deferito all'autorità giudiziaria per il reato di lesione personale aggravata. Le tre vittime hanno riportato, rispettivamente, 8, 9 e 5 giorni di prognosi.