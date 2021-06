G7: Prodi, 'con Cina compromesso possibile tenendo conto di Alleanza atlantica' (2)

13 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Credo -ha spiegato ancora Prodi- che Draghi ha preso un ruolo importante di rafforzamento dello schieramento europeo, quindi d'accordo con gli americani ma anche la necessità di salvaguardare i nostri interessi, il nostri futuro, il nostro ruolo politico, che è quello di difendere i diritti, il nostro patrimonio culturale e politico ma anche di non andare all'oltranzismo".

"Con Biden si ragiona, porta avanti una politica che non cambia nei riguardi con la Cina, perchè Repubblicani e Democratici non hanno la minima differenza nei confronti della Cina, ma con Biden si discute, le sanzioni vengono messe da parte e si ha un intervallo di tempo e lo spazio c'è per distinguere tra quello che ha un ruolo militare, da quello che è semplicemente una gamma di rapporti diversi".