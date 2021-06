13 giugno 2021 a

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) - "L'atmosfera del G7 è stata fondamentalmente positiva ma realistica: siamo 7 paesi in cui le economie vanno bene o benissimo, la ripresa va consolidandosi, la campagna vaccinale prosegue in tutti i paesi con diversi stadi di avanzamento ma l'atmosfera è cambiata molto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa conclusiva dei lavori del G7 in Cornovaglia.