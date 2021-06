G7 2021, Draghi: "Ora accordo ambizioso e duraturo su clima"

13 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Sul clima serve “un accordo ambizioso e duraturo” e serve “ora”. A rimarcarlo, nell'ultima sessione di lavoro del G7, il premier Mario Draghi. La sessione è stata aperta dall'ambientalista David Attenborough. Due i temi dibattuti: cambiamenti climatici e biodiversità, e il G7 inviterà ad agire su entrambi i fronti, contestualmente. E' stata inoltre evidenziata la necessità di destinare una quota importante di investimenti al green recovery.

L'Italia é pienamente in linea. Il 30% delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione post pandemia é dedicato alla transizione ecologica. Il tema del clima è stato uno dei più sentiti, del resto, nel G7 in Cornovaglia. Le manifestazioni di protesta che hanno animato le strade di Falmouth sono state prevalentemente di matrice ambientalista.