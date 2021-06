Fisco: Bernini, 'Pd non citi Einaudi per rilanciare modello tassa e spendi'

13 giugno 2021 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Il Pd insiste per tassare l'eredità, definita come una rendita ingiustificata, e più in generale la sinistra rilancia continuamente la patrimoniale, affermando che l'unico modo per diminuire le tasse su imprese e lavoro sarebbe tassare la rendita in tutte le forme. Il modello tassa e spendi è da sempre nel loro dna, ma è scorretto che per rilanciarlo citino a sproposito Einaudi, che la evocò solo una volta come imposta straordinaria per porre fine all'incremento 'continuo ed esasperante delle imposte ordinarie sul reddito'". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Nulla a che vedere, insomma, con un aumento delle imposte sui capitali, che colpendo il risparmio -ricorda- costituiscono una inaccettabile forma di doppia imposizione. La riforma fiscale che serve va in tutt'altra direzione, ed è quella che Forza Italia sta proponendo in questi giorni nelle piazze d'Italia, in cui la patrimoniale non avrà mai e poi mai stato di cittadinanza”.