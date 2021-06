Covid: Draghi, 'no incertezza su seconde dosi, Speranza ha chiarito'

13 giugno 2021 a

a

a

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) - Sulla seconda dose dei vaccini, dopo lo stop ad Astrazeneca per gli under 60, "ogni confusione è stata chiarita stamani da Speranza. Non ci sono incertezze, c'è una adesione spontanea delle Regioni alle linee del ministro e dopo aver sentito Figliuolo posso rassicurare che il piano vaccinale continua. Non ci sono incertezze e timori che non possa andare in porto". Lo assicura il premier Mario Draghi, in conferenza stampa in Cornovaglia al termine del G7.