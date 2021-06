Como: senatrici Lega, 'Valenta strumentalizza diritti donne e dimentica fallimento porti aperti'

13 giugno 2021 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Condanna assoluta per l'episodio bestiale della rapina finita con stupro in provincia di Como, fatto che non solo fa indignare ma dovrebbe far riflettere sulla nostra società e i pericoli di un'immigrazione incontrollata. La senatrice del Pd Valeria Valente strumentalizza i diritti delle donne e la parità di genere per attaccare Salvini ma dimentica che quella di Como non è stata solo violenza a una donna anziana ma è l'ennesimo e crudo episodio del fallimento della politica dei porti aperti: non ne usciremo certo con declinazioni di genere, girotondi colorati e nemmeno con ipocriti silenzi”. Lo affermano in una nota le senatrici della Lega.