Capri: sindaco, 'colpiti da parole Biden, ha girato il mondo ma isola gli è rimasta nel cuore' (2)

(Adnkronos) - In ogni caso si tratta di "parole importanti che al di là di tutto ci riempiono d'orgoglio". Del resto, "quando si dice 'Capri, il luogo del cuore' vuol dire che siamo nel cuore di Biden, così come di moltissimi americani. Per loro c'è una forte tradizione che li lega all'isola e risale addirittura agli anni 40. Americani che sono capitati qui nel periodo della guerra, sono tornati poi da turisti e continuano tuttora a tornare".

Quest'anno, poi, Capri è Covid-free: "La stagione estiva sta per cominciare e -avverte Lembo- dai dati che ricevo dalle strutture alberghiere le prenotazioni sono già numerose". Vale a dire che "a partire dalla metà di giugno cominceranno ad arrivare molti turisti e presto ricominceranno i flussi turistici internazionali. Noi -assicura- siamo prontissimi: con il presidente della Giunta regionale della Campania e il direttore dell'Asl abbiamo fatto un gran lavoro, provvedendo molto velocemente alla vaccinazione di tutti i residenti e poi di tutte le persone che lavorano sul territorio".

E questo "è molto importante perché ci consentirà di lavorare con livelli di sicurezza al massimo. Certamente -aggiunge- continueremo a monitorare giorno per giorno la situazione, ma sono certo che sarà una estate diversa dallo scorso anno, più sicura, più organizzata e con molto ottimismo". In fondo "questa pandemia ha prodotto molte cose negative, ma ci ha lasciato anche qualcosa di buono. C'è tanta voglia di lavorare e di riprenderci in mano la nostra vita. Soprattutto ha fatto riscoprire agli italiani le bellezze dell'Italia. Che è il Paese più bello del mondo".