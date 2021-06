Capri: sindaco, 'colpiti da parole Biden, ha girato il mondo ma isola gli è rimasta nel cuore'

13 giugno 2021 a

Milano, 13 giu.(Adnkronos) - "Sapevamo che il presidente Biden è amico di Capri, negli anni scorsi era già venuto sull'isola, ma quello che ci colpisce di più è che ognuno di noi ha un posto del cuore; per lui è Capri, anche se ha girato il mondo; evidentemente quando è stato qui, gli è rimasto qualcosa nel cuore. E questa è la cosa che più ci interessa". Lo dice il sindaco di Capri, Marino Lembo, commentando con l'Adnkronos l'amore del presidente americano per l'isola, di cui ha parlato ieri con il premier Mario Draghi a margine del G7. "Se ci sarà l'occasione di venirci a trovare, conferiremo al Presidente Biden e al Premier Draghi la cittadinanza onoraria", annuncia poi.

Per Lembo, "è stato davvero un piacere che in un contesto internazionale uscisse il nome di Capri"; questo "dimostra che è un posto conosciuto e amato in tutto il mondo". Del resto "abbiamo tanti turisti internazionali che vengono qui ogni anno e che hanno già prenotato; le parole del presidente Biden, tuttavia, hanno una grandissima forza mediatica e dunque siamo sicuri che avranno una risonanza ancora più ampia".